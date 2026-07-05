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05 de julho de 2026 às 13:23

Marcha do Orgulho reúne multidão nas ruas de Madrid

Milhares de pessoas encheram as ruas do centro de Madrid para a marcha anual do Orgulho, uma das maiores celebrações LGBTI+ da Europa, num ambiente de festa e de reivindicação dos direitos e igualdade.

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