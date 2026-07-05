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05 de julho de 2026 às 14:31

Teerão despede-se de Khamenei com cartazes anti-América: o funeral do ex-líder supremo do Irão

Mojtaba Khamenei, atual aiatola, falhou a cerimónia por razões de segurança.

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As cerimónias fúnebres de Ali Khamenei prosseguem na Grande Mosalla de Teerão. O enviado especial do Now, Alfredo Leite, descreve que o evento serviu de inspiração política e onde se conseguem ler cartazes de "Morte à América" e ameaças diretas a Donald Trump. Dois dos filhos do ex-líder supremo estiveram presentes, mas o atual aiatola, Mojtaba Khamenei, falhou a cerimónia por razões de segurança. Para segunda-feira, as autoridades estimam um cortejo fúnebre com 15 milhões de pessoas.

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