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05 de julho de 2026 às 13:47

Repórter SÁBADO: empresa de renegociação de dívidas acusada de burlar clientes endividados

uma investigaçãoda jornalista Ana Leal, para ver às 21h40, no canal NOW.

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É já um caso de polícia. A Go Bravo, empresa especializada em renegociação de dívidas, é acusada de burlar pessoas endividadas: o dinheiro entregue pelos clientes fica retido na empresa durante meses e alguns credores nunca chegam a ser contactados. Há famílias que procuraram ajuda sem ainda terem prestações em atraso e que acabaram com o ordenado penhorado. 

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