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05 de julho de 2026 às 13:45

Protestos voltam a reunir milhares nas ruas de Tirana, na Albânia

A capital albanesa voltou a receber uma grande manifestação contra o primeiro-ministro Edi Rama, com os participantes a exigirem a demissão do Governo, reformas constitucionais e o combate à corrupção.

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