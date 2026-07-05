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05 de julho de 2026 às 13:05

Histórico veleiro italiano destaca-se nas celebrações dos 250 anos da independência dos EUA

O Amerigo Vespucci, navio escola da Marinha Italiana lançado em 1931, participou na grande parada marítima organizada em Nova Iorque para assinalar os 250 anos da independência dos Estados Unidos.

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