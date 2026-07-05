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05 de julho de 2026 às 12:45

Desfile aéreo e naval assinala os 250 anos dos Estados Unidos em Nova Iorque

Aviões militares sobrevoaram Nova Iorque, numa das principais celebrações dos 250 anos da independência dos Estados Unidos, perante milhares de espectadores.

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