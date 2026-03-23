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23 de março de 2026 às 11:49

Manifestantes lançam cocktails molotov e fogo-de-artifício durante protestos contra o governo na Albânia

A violência marcou a manifestação da oposição na Albânia, este domingo, com os manifestantes a lançarem cocktails molotov e fogo de artifício contra a sede do partido no Governo. Esta foi a sexta manifestação da oposição a exigir a destituição do primeiro-ministro Edi Rama.

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