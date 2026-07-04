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04 de julho de 2026 às 13:16

Luís Neves e o incêndio de Vouzela: "Tudo indicia comportamento criminoso"

Ministro da Aministração Interna está preocupado.

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Luís Neves, ministro da Amisnistração Interna, mostrou-se muito preocupado com o incêndio que nesta altura lavra em Vouzela. O governante acrescentou que, pelo facto de as duas ignições terem acontecido durante a noite, o fogo terá tido "mão humana".

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