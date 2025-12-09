Sábado – Pense por si

09 de dezembro de 2025 às 17:38

“Era uma mulher muito divertida, mas amargurada”: jornalista recorda última entrevista com Clara Pinto Correia

A jornalista Raquel Lito entrevistou Clara Pinto Correia há um ano, na casa em que a bióloga e romancista vivia em Estremoz. Clara Pinto Correia foi encontrada morta em casa, esta terça-feira.

