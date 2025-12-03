Sábado – Pense por si

03 de dezembro de 2025 às 16:48

Como vai funcionar o IVA a 6% na construção?

A construção ou reabilitação de imóveis para habitação própria e permanente a valores moderados vai ter IVA a 6% e os detalhes da proposta de lei do Governo, com a operacionalização desta medida foram agora conhecidos. Há prazos para colocar as casas no mercado e regras para calcular o seu valor para este efeito. A jornalista do Negócios, Filomena Lança, explica.

