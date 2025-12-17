Sábado – Pense por si

17 de dezembro de 2025 às 15:09

Pai Natal com vida atarefada na Lapónia a poucos dias do Natal

No cenário branco da Lapónia, o Pai Natal está a finalizar os preparativos para a sua tradicional viagem de Natal pelo mundo, em que distribuirá presentes às crianças. Os elfos organizam as cartas enviadas de vários países enquanto é preparada a tão aguardada viagem.

