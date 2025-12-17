Sábado – Pense por si

17 de dezembro de 2025 às 14:39

“Viemos da Ucrânia e a Matilda foi a primeira a nascer na Austrália”: Pais recordam vítima mais nova do tiroteio em Sydney

Os pais de Matilda, a vítima mais jovem do massacre na praia de Bondi, compareceram numa vigília em homenagem às vítimas, esta terça-feira, no meio de enorme emoção e dor.

