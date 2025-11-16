Sábado – Pense por si

16 de novembro de 2025 às 13:52

Repórter Sábado: Família perde poupanças de uma vida que estavam depositadas numa conta no Novo Banco

Em menos de 24 horas foram feitas 32 transferências sem que tivessem soassem os alarmes do banco. Mais de 43 mil euros depositados numa conta a prazo, desapareceram sem deixar rasto. A família de Manuel Movo, um ex-oficial da Marinha, de um momento para o outro, ficou sem nada. O caso já está a ser investigado pela Polícia Judiciária.

