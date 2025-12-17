Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
17 de dezembro de 2025 às 16:07

“É preciso ajustar as propostas para reforçar competitividade”, diz ministro da Economia

Castro Almeida defendeu que se não é possível chegar ao objetivo de uma maneira, deve-se apostar noutra e que se há 100 propostas de alteração, dez ou 20 podem cair.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.