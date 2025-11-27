Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
27 de novembro de 2025 às 09:40

"Amigos, não vejam televisão": Sandra Madureia reage às buscas da PSP em sua casa

No dia em que a PSP faz buscas em sua casa, Sandra Madureira deixou uma mensagem nas redes sociais a tranquilizar os amigos.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana