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14 de maio de 2026 às 07:41

Kate Middleton emociona multidão em Itália na primeira viagem internacional após recuperação de um cancro

A Princesa de Gales iniciou em Itália a sua primeira viagem oficial sozinha ao estrangeiro desde o diagnóstico e tratamento de um cancro. A visita é dedicada à educação infantil e ao desenvolvimento das crianças.

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