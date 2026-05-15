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15 de maio de 2026 às 16:16

Justiça e Sócrates correm contra o tempo. Como funcionam as prescrições?

Dos três crimes de corrupção de que o antigo primeiro-minisro está acusado na Operação Marquês, um prescreve em junho, outro pode prescrever em julho do próximo ano e a maior parte da prova do terceiro vai cair até ao fim de 2028. O jornalista Bruno Faria Lopes explica como funcionam as prescrições.

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