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15 de maio de 2026 às 07:21

José Mourinho vai ser o novo treinador do Real Madrid

Acordo foi fechado durante o dia desta quinta-feira e o CM sabe que Mourinho vai ser apresentado na próxima semana em Madrid, Espanha.

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