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18 de maio de 2026 às 11:14

José Mourinho chega ao centro de treinos do Benfica no Seixal

Treinador, que está de saída para o Real Madrid, não quis prestar declarações à chegada ao Benfica Campus.

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