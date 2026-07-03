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03 de julho de 2026 às 20:36

Incêndio de grandes dimensões alastra na Costa Brava e obriga milhares a permanecer em casa

Um incêndio florestal de rápida propagação está a consumir uma área natural protegida na província de Girona, em Espanha. As autoridades ordenaram que dezenas de milhares de pessoas permaneçam em casa devido ao avanço das chamas, enquanto centenas de operacionais tentam travar o fogo, intensificado pelo vento forte.

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