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03 de julho de 2026 às 23:00

Imagens mostram violenta explosão após colisão de camião de gás em portagem na Índia

Uma câmara de videovigilância registou o momento em que um camião-cisterna de gás GPL embateu numa portagem e explodiu numa enorme bola de fogo, no estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia. O motorista morreu no local e pelo menos sete pessoas ficaram feridas, enquanto vários veículos foram destruídos pelas chamas.

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