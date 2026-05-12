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12 de maio de 2026 às 19:01

Imagens mostram salto de paraquedista britânico em missão médica para a ilha de Tristão da Cunha

Imagens captadas por um paraquedista britânico mostram uma missão de alto risco para entregar material médico urgente na ilha de Tristão da Cunha, que pertence ao território ultramarino do Reino Unido. A operação aconteceu após a identificação de um possível caso de hantavírus no território britânico.

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