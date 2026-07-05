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05 de julho de 2026 às 12:25

Imagens mostram frente de incêndio que ameaçou casas em Santo Tirso durante a noite

Fogo reacendeu por volta da meia-noite e preocupou os moradores, na noite de sábado para domingo.

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