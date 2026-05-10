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10 de maio de 2026 às 11:00

Imagens mostram de perto a operação de desembarque do navio afetado por hantavírus em Tenerife

Vídeo acompanha de perto a operação de desembarque dos passageiros, com equipas de emergência e autoridades sanitárias mobilizadas no porto de Tenerife.

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