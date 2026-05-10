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10 de maio de 2026 às 11:30

Passageiros saem de avião após colisão mortal no aeroporto de Denver

Os passageiros foram retirados de um avião da Frontier Airlines depois de a aeronave atingir e matar um peão no aeroporto de Denver, nos Estados Unidos.

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