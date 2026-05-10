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10 de maio de 2026 às 11:25

Mourinho: "Verdade desportiva? Basta analisar o jogo do Benfica B com o Ac. Viseu para perceber muita coisa"

José Mourinho foi convidado, durante a conferência de imprensa de antevisão ao Benfica-Sp. Braga, a tecer um comentário sobre a eventualidade de a verdade desportiva ter sido colocada em causa esta temporada. O técnico remeteu para o encontro de ontem, da equipa B do Benfica frente ao Académico de Viseu, que terminou com queixas de Nélson Veríssimo, líder dos 'bês'.

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