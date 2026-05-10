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10 de maio de 2026 às 10:31

Anel encontrado dentro de crocodilo levou autoridades a associar os restos mortais a Gabriel Batista

Empresário português morreu ao atravessar uma ponte submersa na África do Sul. Familiar diz agora que Gabriel não usava qualquer anel.

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