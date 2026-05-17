Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
17 de maio de 2026 às 12:42

Imagens mostram aparato após atropelamento que provocou oito feridos em Itália

Um automóvel atropelou vários peões, este sábado, na cidade de Modena, Itália, deixando oito feridos, quatro deles em estado crítico. O acidente aconteceu numa zona urbana movimentada, que ficou rapidamente tomada por meios de emergência, com polícia, bombeiros e ambulâncias a prestar assistência às vítimas no local.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30