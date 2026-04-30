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30 de abril de 2026 às 13:30

Imagens impressionantes mostram polícias a salvar mulher e crianças de cheias no Texas

Agentes da polícia resgataram uma mulher e três crianças que estavam dentro de um carro preso numa subida no estado norte-americano do Texas, com recurso a cabos de bateria.

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