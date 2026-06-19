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19 de junho de 2026 às 20:00

Cartazes com desaparecidos ao estilo dos cromos do Mundial alertam para criminalidade em Guadalajara

Um grupo de famílias que procura parentes desaparecidos lançou uma iniciativa para chamar a atenção para os desaparecimentos em Guadalajara, uma das cidades que acolhe Mundial de Futebol: criou cartazes dos desaparecidos com a estética dos cromos do Mundial. O objetivo é aproveitar todo o mediatismo do campeonato para dar visibilidade mundial ao tema.

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