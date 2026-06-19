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19 de junho de 2026 às 19:00

Porcos nadam para escapar às cheias provocadas pela tempestade Arthur

Quatro porcos foram resgatados, esta quinta-feira, após terem ficado cercados pelas cheias provocadas pela tempestade tropical Arthur no Louisiana, nos Estados Unidos. Os animais foram filmados a nadar para fora da pocilga antes de serem resgatados de barco por um local.

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