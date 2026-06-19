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19 de junho de 2026 às 21:31

Imagens de drone mostram momento após colisão entre dois comboios em Bedford na Inglaterra

Uma colisão ferroviária ocorrida em Bedford, na Inglaterra, provocou vários feridos, segundo autoridades. Equipas de emergência foram mobilizadas para o local, onde decorrem trabalhos de assistência e avaliação dos estragos. Está confirmada pelo menos uma vítima mortal.

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