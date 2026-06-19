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19 de junho de 2026 às 19:35

Colisão entre dois comboios em Bedford, Inglaterra

Dois comboios colidiram em Bedford, Inglaterra, esta sexta-feira. As autoridades pedem que a população evite a área. Até ao momento ainda não há informações sobre feridos. De acordo com a "Sky News", que cita a operadora ferroviária Thameslink, "todas as linhas estão suspensas entre Luton e Bedford".

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