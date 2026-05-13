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13 de maio de 2026 às 14:30

Imagens aéreas mostram ruas inundadas e carros arrastados por fortes cheias na Turquia

Chuvas fortes provocaram inundações severas na província de Samsun, no norte da Turquia, esta terça-feira, deixando casas e outros edifícios submersos e arrastando carros pelas ruas. Pelo menos 12 pessoas sofreram ferimentos ligeiros.

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