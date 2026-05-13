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13 de maio de 2026 às 15:00

Imagens aéreas mostram incêndio de grandes dimensões a consumir moradia em New Jersey

Um incêndio deflagrou, esta terça-feira, numa habitação em Norwood, no estado norte-americano de New Jersey. Um homem teve de ser transportado para o hospital.

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