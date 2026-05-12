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12 de maio de 2026 às 11:40

Homem mergulha na Fontana di Trevi em Roma e acaba multado em 500 euros

Um turista foi multado em 500 euros depois de mergulhar na Fontana di Trevi, na capital italiana, alegadamente sob efeito de álcool. Imagens mostram o homem a nadar e a caminhar dentro do monumento histórico perante o olhar surpreendido de dezenas de turistas.

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