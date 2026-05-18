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18 de maio de 2026 às 17:00

Homem mascarado invade jaula dos macacos em zoo no Japão

Dois norte-americanos foram detidos após um deles, que estava mascarado, ter invadido a jaula dos macacos num jardim zoológico em Ichikawa, Tóquio, no Japão. É neste zoo que vive o macaco Punch, que no início deste ano se tornou viral após ser filmado com um peluche.

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