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18 de maio de 2026 às 14:22

Hidroavião da época da 2.ª Guerra Mundial faz aterragem de emergência em rua movimentada nos EUA

Um hidroavião vintage ‘Republic RC-3 Seabee’ da década de 1940 realizou uma aterragem de emergência numa rua movimentada do centro de Phoenix, no estado norte-americano do Arizona, após uma falha do motor. A aeronave desceu de forma controlada, com os três ocupantes a saírem ilesos e sem registo de feridos ou danos provocados pelo incidente.

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