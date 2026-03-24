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24 de março de 2026 às 14:25

"Hannah Montana" está de volta: Miley Cyrus regressa à Disney com especial do 20.º aniversário da série

Miley Cyrus encontrou o caminho de regresso a casa com um programa especial dedicado ao 20.º aniversário da série que atraiu milhões de meninas em todo o mundo.

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