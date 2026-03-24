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24 de março de 2026 às 12:00

Forças armadas da Colômbia divulgam imagens de soldados feridos após queda de avião militar que fez 66 mortos

Pelo menos 66 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas depois de um avião militar se ter despenhado no sudoeste da Colômbia.

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