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14 de maio de 2026 às 12:43

Filme da semana | Viver com síndrome de Tourette

Vencedor do BAFTA de Melhor Ator, Robert Aramayo dá vida a um homem que aprende a viver com a síndrome de Tourette. 'Mais Forte do que Eu', já em exibição, é um melodrama britânico, dirigido por Kirk Jones, que é inspirado num caso verídico.

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