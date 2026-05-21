Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
21 de maio de 2026 às 19:40

Filme da Semana | Anne Hathaway e o lado negro da fama

Um vestido impossível, um concerto de regresso e um passado oculto compõem “Mother Mary”, thriller psicológico que cruza moda, música pop e um elenco de luxo.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30