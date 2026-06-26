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26 de junho de 2026 às 01:40

Festa laranja toma conta da cidade de Kansas antes do jogo dos Países Baixos no Mundial

As ruas da cidade de Kansas ficaram pintadas de laranja com a chegada de milhares de adeptos neerlandeses, esta quinta-feira, antes do jogo frente à Tunísia. O famoso ‘Oranjebus’, o autocarro de dois andares que acompanha a seleção dos Países Baixos durante o Mundial, foi uma das atrações da festa dos fãs.

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