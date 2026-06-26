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26 de junho de 2026 às 08:33

Fãs de Vespa juntam-se em Roma para celebrar 80 anos do icónico scooter italiano

Milhares de fãs da Vespa reuniram-se, esta quinta-feira, em Roma para celebrar os 80 anos do histórico scooter italiano. Entusiastas de vários países viajaram até à capital italiana para participar nas celebrações de um veículo que se tornou símbolo de estilo, liberdade e mobilidade.

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