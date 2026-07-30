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30 de julho de 2026 às 13:05

EUA lançam nova onda de ataques contra alvos iranianos

As forças armadas dos EUA informaram, esta quinta-feira, ter concluído "uma intensa onda de ataques contra o Irão", realizados em resposta a um ataque anterior com mísseis iranianos contra uma base americana na Jordânia. Segundo os EUA, terão sido atingidos dezenas de alvos pertencentes à Guarda Revolucionária iraniana.

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