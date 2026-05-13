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13 de maio de 2026 às 19:53

“É necessário proibir as práticas de conversão”: Comissão Europeia quer banir terapia de conversão na UE

A comissária europeia para a igualdade, Hadja Lahbib, afirmou, esta terça-feira, que a Comissão Europeia vai pedir aos Estados-Membros da União Europeia que proíbam a chamada terapia de conversão dirigida a pessoas LGBTQI+.

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