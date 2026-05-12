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12 de maio de 2026 às 19:50

Dois suspeitos pegam fogo a loja de canábis e acabam em chamas durante assalto nos EUA

Câmaras de vigilância captaram o momento em que dois suspeitos invadiram uma loja de canábis, na madrugada de domingo, no estado norte-americano do Michigan e tentaram incendiar o espaço. Um dos homens acabou por se incendiar acidentalmente enquanto fugia do local.

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