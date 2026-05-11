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11 de maio de 2026 às 22:22

Cruzeiro atingido pelo hantavírus atraca temporariamente no porto de Tenerife devido a condições meteorológicas

O cruzeiro MV Hondius, atingido pelo hantavírus, atracou esta segunda-feira no porto de Granadilla de Abona, em Tenerife, devido a condições meteorológicas adversas, para que os passageiros pudessem desembarcar em segurança.

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