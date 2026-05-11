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11 de maio de 2026 às 23:00

Cientistas trabalham em vacina após surto de hantavírus em cruzeiro

Enquanto antigos passageiros do MV Hondius são monitorizados em vários países, investigadores desenvolvem uma nova vacina mRNA contra uma das variantes do hantavírus. A OMS sublinha que não há motivo para pânico e que o risco de transmissão é baixo.

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