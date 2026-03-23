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23 de março de 2026 às 12:00

Confrontos marcam protestos do Dia Mundial da Água no Chile

Confrontos marcam protestos do Dia Mundial da Água no Chile Milhares de pessoas marcharam, este domingo, em Santiago e noutras cidades do Chile, para assinalar o Dia Mundial da Água, após a revogação de dezenas de decretos ambientais por parte do presidente ultraconservador José Antonio Kast. Os protestos terminaram em confrontos.

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